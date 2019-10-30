Как рассказал один из источников газеты, в частности, обсуждается вариант, согласно которому слияние компаний будет происходить на равных условиях. Как утверждает собеседник WSJ, в этом случае руководителем объединенного автопроизводителя стане президент PSA Карлос Таварес. Председатель совета директоров Fiat Chrysler Джон Элканн в новой компании займет аналогичную должность.

Переговоры FCA и PSA другой собеседник издания охарактеризовал как «текучие». Кроме того, источники отметили, что на данный момент консультации далеки от завершения, и условия возможной сделки еще могут измениться. Источники подчеркнули, что никаких гарантий того, что переговоры не будут прекращены нет.

Вскоре после публикации этого материала ценные бумаги Fiat Chrysler поднялись в цене на 7,11%. Акции Groupe PSA тоже подорожали на 5,98%.