  • Chrysler и Peugeot обсуждают возможность слияния — СМИ

    30 октября 2019, 01:54

    Валерия Шафирко

    Итало-американский автогигант Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французский автопроизводитель PSA, выпускающий автомобили марки Peugeot и Citroen, ведут переговоры о возможном объединении. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
    Chrysler и Peugeot обсуждают возможность слияния — СМИ

    Как рассказал один из источников газеты, в частности, обсуждается вариант, согласно которому слияние компаний будет происходить на равных условиях. Как утверждает собеседник WSJ, в этом случае руководителем объединенного автопроизводителя стане президент PSA Карлос Таварес. Председатель совета директоров Fiat Chrysler Джон Элканн в новой компании займет аналогичную должность.

    Переговоры FCA и PSA другой собеседник издания охарактеризовал как «текучие». Кроме того, источники отметили, что на данный момент консультации далеки от завершения, и условия возможной сделки еще могут измениться. Источники подчеркнули, что никаких гарантий того, что переговоры не будут прекращены нет.

    Вскоре после публикации этого материала ценные бумаги Fiat Chrysler поднялись в цене на 7,11%. Акции Groupe PSA тоже подорожали на 5,98%.