Транспорт 11 сентября 2023, 12:58 Член ОП Холодов рассказал о создании ПДД, понятных даже ребенку

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Члены общественной команды разрабатывают новый свод правил дорожного движения, которые будут учитывать самокатчиков, пешеходов, автомобилистов и других участников дорожного движения. Об этом «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями Александр Холодов.

Он объяснил, что, если проработкой снова займется Министерство транспорта, то это приведет к очередным формальным правилам. Сейчас же стоит цель создать такой текст, который будет понятен даже ребенку. Главным образом потому, что сейчас среди участников дорожного движения появилось больше молодых людей. И действующие до 2029 года уже не подходят под современные реалии.

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«Мы собираем предложения от населения на нашем сайте. Они периодически поступают. Креативного пока ничего нет, но благодаря им уже понятна структура будущего документа», — рассказал Холодов.

Он добавил, что потом будут привлекать экспертов, которые помогут сформировать будущий документ.

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