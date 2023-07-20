Транспорт 20 июля 2023, 11:38 Член общественной палаты Холодов призвал ввести права для управления самокатом

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В России назрела необходимость для введения прав на управление электросамоварами, потому что остальные принимаемые государством меры не показывают желаемых результатов. Об этом «Пармаментской газете» рассказал зампред Комиссии Общественной палаты по безопасности Александр Холодов.

Он заявил, что такую норму нужно будет закрепить на законодательном уровне. Ожидается, что необходимость получения водительского удостоверения категории «М», без которого запретят водить самокат, позволить снизит число аварий. Получить их можно будет только достигнув 15-летнего возраста. Отмечается, что водители, у которых уже есть права, могут открыть эту категорию без дополнительных проверок.

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«Возможно, следует предусмотреть упрощенный порядок экзамена — этот вопрос будем дополнительно обсуждать с экспертами», — подчеркнул Александр Холодов.

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