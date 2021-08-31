Читатели Yahoo News Japan высоко оценили новый российский внедорожник

Читатели Yahoo News Japan поставили высокие оценки отечественному внедорожнику, который создали на базе военной бронемашины «Стрела». Они назвали новый российский автомобиль брутальным и сравнили его с Нummer.

«Выглядит очень брутально! Красивая машина!» — написал один из пользователей. Другой читатель из Японии отметил идеальный дизайн авто, сравнил его с американским Нummer и посетовал на неэкономичный двигатель.

Разработчики установили на почти трехтонную машину турбодизельный мотор мощностью 149 лошадиных сил при объеме 2,8 литра. Это не понравилось некоторым пользователям. Японские читатели Yahoo News предположили, что внедорожник сможет ехать по асфальту, а вот по пересеченной местности — вряд ли.

Некоторые задались вопросом, можно ли будет купить на эту машину запчасти, и предположили, что стоить внедорожник будет прилично.

Бронемашину «Стрела» превратили в гражданский внедорожник специалисты ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) при участии молодых инженеров-конструкторов из МГТУ имени Баумана.