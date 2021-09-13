Читатели Kuruma News признали уникальность российского УАЗа

Российский автомобиль УАЗ включили в список уникальных кроссоверов мира по версии японского сайта Kuruma News. Автор статьи обратил внимание на то, что Россия до сих пор выпускает полноприводный фургон УАЗ-452, созданный еще в 1965 году. Сейчас эта модель называется СГР.

«Внешне УАЗ напоминает старые добрые японские коммерческие автомобили с округлым кузовом и симпатичной передней частью с двумя круглыми фарами и небольшой решеткой радиатора», — написал журналист.

Он выразил мнение о том, что автомобиль почти не изменился ни внешне, ни в техническом отношении. Автор отметил, что УАЗ, возможно, не такой безопасный и легкий, как современные автомобили, но простой и надежный. Из-за этого машина, скорее всего, и дальше будет использоваться.

Кроме того, публицист отметил простоту интерьера транспортного средства. Однако это не мешает ему пользоваться популярностью.

Ранее стало известно, что немецкая компания BMW создала новую машину из материалов вторичной переработки. Автомобиль получил название Circular.