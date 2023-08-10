Транспорт 10 августа 2023, 13:16 Число зарегистрированных электромобилей в Москве выросло в 20 раз за восемь лет Мэр Москвы Собянин: число зарегистрированных электромобилей выросло в 20 раз за восемь лет Unsplash

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В столице продолжают развивать электротранспорт. Количество экологически чистых машин увеличилось в 20 раз за последние восемь лет. Кроме этого, появились и новые станции для их зарядки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Чем больше в столице пользуются электротранспортом, тем лучше экологическая ситуация. Поэтому мы помогаем владельцам таких машин», — отметил он.

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Собянин добавил, что водителей электромобилей освободили от транспортного налога, а также дали бесплатное право на пользование городскими парковками. В Москве уже установили около 3,2 тысячи зарядных станций. Еще 250 появятся в ближайшее время.

Ранее владельцам электрокаров напомнили о мерах поддержки в Подмосковье. Так, с 1 апреля в Подмосковье также действует бесплатный проезд электроавтомобилей по платным федеральным трассам.