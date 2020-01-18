Число столкнувшихся в Адыгее машин увеличилось до 34

Число автомобилей, столкнувших на трассе М-4 «Дон» под Адыгейском возросло до 34 машин. Причиной массового ДТП на 1357 километре стали туман и гололедица.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД по республике Адыгея.

«Последние данные — 34 автомобиля, двое погибших, трое пострадавших», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным РБК, из-за полученных травм погибли двое мужчин 54 и 55 лет, проживавших в Краснодарском крае. Травмы получили десять человек, из них в больницу доставлены три женщины. Среди пострадавших нет детей.