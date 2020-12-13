Число скорых и скоростных пассажирских поездов в России увеличилось

Число скорых и скоростных пассажирских поездов теперь составляет более половины от всего числа, которые курсируют по России.

Изменения коснулись и пригородных направлений. Пассажиры теперь смогут воспользоваться 488 парами новых «Ласточек». Из них 282 пары отправятся на Московскую железную дорогу, 124 — на Октябрьскую, 23 — на Свердловскую, 33 — на Калининградскую, 24 — на Северо-Кавказскую и две — на Южно-Уральскую железную дорогу.

В график добавили 27 пар новых поездов и отменили 14 маршрутов. Так, между Томском и Адлером начал курсировать новый состав. «Ласточка», которая раньше возила пассажиров из Ростова-на-Дону до Имеретинского курорта теперь поедет до «Розы Хутора».

Вместо состава «Омск — Нижневартовск» начнет курсировать новый поезд «Барнаул — Омск — Нижневартовск». Поезд, соединяющий сегодня Красноярск и Северобайкальск, изменит маршрут на «Новосибирск — Усть-Илимск».

Часть поездов поменяют вокзалы прибытия и отправления. Это касается только Москвы. Поезда поезда № 83/84 «Москва — Адлер» и № 109/110 «Москва — Анапа» с января 2021 года станут выезжать с Киевского вокзала, а не с Курского. Уехать на поездах № 99/100 «Белгород — Москва» пассажиры смогут с Павелецкого вокзала.

Еще одно изменение коснется поездов № 215/216 «Адлер — Санкт-Петербург». Раньше он ездил только летом, а теперь он доступен для пассажиров круглый год.