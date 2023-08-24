Транспорт 24 августа 2023, 18:28 Число пунктов досмотра на Крымском мосту увеличат для улучшения пропускной способности ТАСС: на Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра unsplash.com

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Количество пунктов досмотра увеличат на Крымском мосту со стороны Керчи до Тамани. Об этом ТАСС сообщил директор Северо-Кавказского филиала управления ведомственной охраны Минтранса России Алексей Крошнев.

Сейчас на переправе через Керченский пролив действует первый уровень безопасности и работает 20 пунктов досмотра, рассказал Крошнев перед торжественным вручением наград сотрудникам, посвященному 20-летию со дня основания Северо-Кавказского филиала «УВО Минтранса России» в Ростове-на-Дону.

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«Также с Крымской стороны и со стороны Тамани будет увеличение пунктов досмотра для того, чтобы уменьшить время досмотра, увеличить количество сразу находящихся на досмотре транспортных средств», — добавил он.

Небольшая пробка образовалась на Крымском мосту со стороны Тамани утром 24 августа. Длина затора составила один километр, писал сайт kp.ru. Вечером 22 августа на переправе приостановили автомобильное движение.