Число пассажирских мест в поездах МЦД увеличат на 30%

В составах поездов «Иволга» Московских центральных диаметров (МЦД) станет на 30% больше мест для пассажиров. Если в первые дни после запуска 489 тысяч человек могли воспользоваться второй линией МЦД, то после увеличения это число вырастет до 635 тысяч пассажиров.

«В часы пик количество пассажирских мест на МЦД-2 увеличится на 30% — с 489 тысяч до 635 тысяч. Если сравнивать с периодом до запуска МЦД, то количество пассажирских мест в часы пик увеличится, благодаря этому решению на 49%», — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

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Мест для пассажиров станет больше благодаря дополнительным вагонам. Начиная с 25 ноября, на второй линии МЦД будут курсировать составы с 10-11 вагонами.

Первые две линии Московских центральных диаметров открылись 21 ноября. С помощью МЦД-1 жители Москвы и области смогут попасть из Одинцово в Лобню, а МЦД-2 протянули от Нахабино до Подольска. При этом на «диаметрах» продолжают появляться новые станции. Так, 24 ноября первые пассажиры отправились со станции «Пенягино».

«На МЦД-2 открылась новая станция — „Пенягино“. Теперь жителям Павшинской Поймы станет удобнее добираться до центра Москвы, Нахабино или Подольска», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что уже сейчас станцией каждый день пользуются четыре тысячи граждан, а к концу года их число должно вырасти до пяти тысяч человек.