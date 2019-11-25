Число пассажирских мест в поездах МЦД увеличат на 30%
«В часы пик количество пассажирских мест на МЦД-2 увеличится на 30% — с 489 тысяч до 635 тысяч. Если сравнивать с периодом до запуска МЦД, то количество пассажирских мест в часы пик увеличится, благодаря этому решению на 49%», — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.
Третью линию МЦД откроют не позже 2022 годаПодробнее
Мест для пассажиров станет больше благодаря дополнительным вагонам. Начиная с 25 ноября, на второй линии МЦД будут курсировать составы с 10-11 вагонами.
Первые две линии Московских центральных диаметров открылись 21 ноября. С помощью МЦД-1 жители Москвы и области смогут попасть из Одинцово в Лобню, а МЦД-2 протянули от Нахабино до Подольска. При этом на «диаметрах» продолжают появляться новые станции. Так, 24 ноября первые пассажиры отправились со станции «Пенягино».
«На МЦД-2 открылась новая станция — „Пенягино“. Теперь жителям Павшинской Поймы станет удобнее добираться до центра Москвы, Нахабино или Подольска», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что уже сейчас станцией каждый день пользуются четыре тысячи граждан, а к концу года их число должно вырасти до пяти тысяч человек.