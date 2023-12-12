Транспорт 12 декабря 2023, 10:41 Число оплаченных поездок в Москве после проверок в транспорте выросло на 10% Рейды контролеров в транспорте Москвы увеличили число оплаченных поездок на 10% Дептранс Москвы

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Контролеры регулярно проводят проверки оплаты проезда на маршрутах городского транспорта в Москве. Благодаря этому число оплаченных поездок выросло на 10%. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

«Регулярно в разных округах столицы контролеры при участии полиции проверяют пассажиров на проблемных маршрутах. Мы видим эффект — число оплаченных поездок после этого вырастает до 10%», — подчеркнули в ведомстве.

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Дептранс напомнил, что штраф за безбилетный проезд составляет две тысячи рублей. Это больше, чем стоимость 30-дневной безлимитной карты на весь наземный городской транспорт Москвы.

Поездки необходимо оплачивать сразу при входе в транспорт. Необходимо приложить карту к валидатору и дождаться сигнала с зеленой галочкой.