Число нарушений ПДД выросло на 21,4 млн в 2020 году

За 11 месяцев 2020 года российские водители совершили 157,6 миллиона нарушений ПДД, что на 21,4 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почти 90% нарушителей — 137,4 миллиона — попались благодаря камерам фото- и видеофиксации, сообщила газета «Известия». И это еще один рекорд — по данным с камер в прошлом году было составлено 115,2 миллиона протоколов.

Средства, вырученные с нарушителей, частично поступают в бюджет, еще одна часть идет на счета владельцев камер. Причем, как отметили представители организаций автовладельцев, владельцам камер иногда достается до 50% от собранной суммы.

Штрафы перестали восприниматься как наказание, полагают представители организаций автовладельцев, поэтому многие водители смотрят на них как на плату за проезд.

В ГИБДД выпустили памятку по безопасному выполнению обгона на зимней дороге. Автомобилистов в зимний период на пути поджидают много неприятных сюрпризов. Снег может скрывать разметку, а снежная пыль от впереди едущей машины ухудшает видимость, поэтому во время обгона водителя поджидает немало опасностей.