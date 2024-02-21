Транспорт 21 февраля 2024, 15:37 Число грузовых беспилотников на М-11 «Нева» увеличат до 43 Минтранс: на трассе М-11 вырастет число беспилотных грузовиков РИА «Новости»

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Число грузовых беспилотников, курсирующих по трассе М-11 «Нева» между Санкт-Петербургом и Москвой, увеличат с девяти до 43. Об этом сообщил заместитель главы Минтранса Дмитрий Баканов, чьи слова привело РИА «Новости».

Замминистра выступил на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

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«Сейчас на трассе перемещается девять транспортных средств… До конца года будет 43 таких беспилотника», — подчеркнул Баканов.

Он отметил, что шесть грузовых беспилотников принадлежат КамАЗу, еще три — «Сберавтотеху». В общей сложности они прошли 1,8 миллиона километров. Баканов напомнил, что с 19 января до конца 2024 года на трассе М-11 действует бесплатный проезд для беспилотных грузовиков.

Министр транспорта Виталий Савельев ранее рассказал, что высокоскоростные поезда по магистрали между Москвой и Северной столицей будут ходить каждые 10-15 минут. Время в пути составит два часа 15 минут.