Транспорт 30 августа 2023, 12:22 Число ежедневных поездок на речных судах в Москве превысило 2,5 тысячи Дептранс Москвы зафиксировал более 2,5 тысячи поездок на электросудах ежедневно РИА «Новости»

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Более 2,5 тысячи поездок ежедневно начали совершать на речных судах Москвы. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что с момента запуска первого регулярного маршрута количество пассажиров стало расти каждую неделю. Наибольшее количество поездок зафиксировали 4 августа — почти 2,7 тысячи.

С каждой неделей количество пассажиров растет примерно на 4%, в среднем более 550 человек. Это доказывает востребованность речных городских маршрутов. Максим Ликсутов

Ликсутов сообщил о планах продлить первый речной маршрут до парка «Фили» и запустить второй регулярный маршрут ЗИЛ — Печатники до конца 2023 года.

Кроме того, пять причалов уже установили на втором маршруте речного транспорта в Москве.