30 августа 2023, 12:22
Число ежедневных поездок на речных судах в Москве превысило 2,5 тысячи
Дептранс Москвы зафиксировал более 2,5 тысячи поездок на электросудах ежедневно
Более 2,5 тысячи поездок ежедневно начали совершать на речных судах Москвы. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.
Он отметил, что с момента запуска первого регулярного маршрута количество пассажиров стало расти каждую неделю. Наибольшее количество поездок зафиксировали 4 августа — почти 2,7 тысячи.
С каждой неделей количество пассажиров растет примерно на 4%, в среднем более 550 человек. Это доказывает востребованность речных городских маршрутов.
Максим Ликсутов
Ликсутов сообщил о планах продлить первый речной маршрут до парка «Фили» и запустить второй регулярный маршрут ЗИЛ — Печатники до конца 2023 года.
Кроме того, пять причалов уже установили на втором маршруте речного транспорта в Москве.
Москва 2023
Дептранс Москвы
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