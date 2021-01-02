Число авиакатастроф в 2020 году снизилось на 50% во всем мире
Как сообщило Reuters со ссылкой на результаты исследования, в 2020 году было 0,27 несчастных случаев со смертельным исходом на миллион рейсов, или одна катастрофа со смертельным исходом на каждые 3,7 миллиона рейсов. В 2019 году — 0,18 смертельных происшествий на миллион рейсов.
Скорее всего, снижение аварийности вызвано резким сокращением числа полетов из-за пандемии коронавируса. Flightradar24 сообщил, что количество коммерческих рейсов, которые он отслеживал по всему миру в 2020 году, упало на 42% до 24,4 миллиона.
Более половины всех смертей в обзоре To70 составили 176 человек, погибших в январе 2020 года, когда украинский самолет был сбит в воздушном пространстве Ирана.
Вторым по смертоносности инцидентом стала катастрофа пакистанского авиалайнера в мае, в результате которой погибло 98 человек.
Консалтинговая компания подчеркнула, что за последние два десятилетия смертность в авиации резко сократилась. По данным Сети авиационной безопасности (ASN), еще совсем недавно, в 2005 году, на борту коммерческих пассажирских рейсов во всем мире погибла 1015 человек.
Самым безопасным годом за всю историю наблюдений признан 2017 год. Произошли всего две аварии со смертельным исходом, погибли 13 человек.
Аэробус авиакомпании Avianca в ночь на 1 января совершил экстренную посадку, столкнувшись в воздухе с крупным объектом. После приземления выяснилось, что самолет был опутан новогодними украшениями.