Число аварий сократилось в Казани | 360°

31 октября 2022, 18:29
Число аварий сократилось в Казани
В Казани постепенно сокращается количество ДТП, а также число пострадавших в авариях. Такой информацией поделился заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев. Об этом сообщил inkazan.ru.
Власти города провели в 2022 году ряд мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности на дорогах. В Казани появилось 2,3 тысячи новых светильников, 297 дорожных знаков, более трех тысяч метров ограждений безопасности. Кроме того, специалисты привели в порядок 15 тысяч квадратных метров дорог.
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«С 2017 года с внедрением мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения ежегодно наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий, несмотря на то, что число автомобилей с тех пор увеличилось на 50 тысяч», — рассказал Куляжев.
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