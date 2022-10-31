Число аварий сократилось в Казани | 360°

Транспорт 31 октября 2022, 18:29 Число аварий сократилось в Казани

Читать 360tv в

В Казани постепенно сокращается количество ДТП, а также число пострадавших в авариях. Такой информацией поделился заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев. Об этом сообщил inkazan.ru.

Власти города провели в 2022 году ряд мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности на дорогах. В Казани появилось 2,3 тысячи новых светильников, 297 дорожных знаков, более трех тысяч метров ограждений безопасности. Кроме того, специалисты привели в порядок 15 тысяч квадратных метров дорог.

Реклама

«С 2017 года с внедрением мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения ежегодно наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий, несмотря на то, что число автомобилей с тех пор увеличилось на 50 тысяч», — рассказал Куляжев.

Реклама