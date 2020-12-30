Число аварий с неисправными авто выросло в России

За 11 месяцев 2020 года в России произошло 6 955 дорожно-транспортных происшествий с технически неисправным транспортом. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает газета «Известия», выросло число погибших в таких авариях на 7,3%.

Лидером по ДТП с неисправным транспортом является Красноярский край. В 2020 году там зафиксировано 1 563 случая. В Новосибирске зарегистрировали 915 таких аварий, в Ставропольском крае — 391, в Москве — 270 и в Нижегородской области - 265.

Эксперты считают, что одна из основных проблем старения личного автопарка — финансовые трудности автовладельцев. Они не в состоянии позволить себе приобрести не только новый транспорт, но и шины. В Госдуме считают, что снизить аварийность можно только программами поддержки.

Люди в этом году отдавали предпочтение вторичному рынку автомобилей, где зафиксирован значительный рост продаж. Такая же тенденция прослеживается и в спросе на шины и автозапчасти.

Председатель Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников отметил, что жители Красноярского края являются активными потребителями вторичных японских автомобилей, которые приобретают у жителей Дальнего Востока.