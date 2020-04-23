Chevrolet выпустил новую модель в Казахстане, которая дешевле Lada Granta
Компания Chevrolet выпустила новую модель Damas на Костанайском заводе в Казахстане. Машина обойдется покупателям дешевле, чем Lada Granta. Об этом сообщила «Российская газета».
Новая модель обойдет автолюбителям в 582 тысячи рублей, Lada Granta же стоит 598 тысяч рублей.
РИА ФАН написало, что Damas в длину — три с половиной метра. Он оснащен бензиновым мотором объемом 0,8 литра, а также механической коробкой передач и задним приводом.