Четырехколесный электросамокат изобрели в Томске

Такой самокат изобрел Руслан Молчанов. Он получил патент и теперь его изобретение производят на одном из заводов. Всего в России купили пока 50 таких самокатов. Стоимость одного — 300 тысяч рублей.

«У меня спина на велосипеде постоянно болела. А здесь ты едешь, как пешком идешь. И на светофоре можешь остановиться, не обязательно с него слезать, как на двухколесном. Четырехколесный создавался именно для удобства в городе», — рассказал Константин Бурин, один из владельцев четырехколесного самоката.

Инженер завода-производителя Алексей Колодяжный уточнил, что новинка очень легкая. При этом рассчитана на путь в 200 километров без подзарядки. Кроме того, транспортное средство способно выдержать более 100 килограммов.

Ранее готовность коммунальных сетей к новому отопительному сезону проверили в подмосковном Чехове. Энергетиков навестил глава округа Григорий Артамонов. На месте он узнал, готово ли все к грядущим нагрузкам. Для осмотра выбрал экологичный транспорт — электросамокат.