Четыре станции Сокольнической линии метро закроют до 27 июля

24 июля в 23:00 закроют станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Они откроются для пассажиров в 05:30 в понедельник, 27 июля. Будут проводиться работы на путях.

Для проезда до «Коммунарки» запустят бесплатные автобуы маршрута КМ. Они будут ходить от «Саларьево», а также на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.