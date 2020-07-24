Четыре станции Сокольнической линии метро закроют до 27 июля
В столице до 27 июля будет закрыт участок Сокольнической линии метро. Перекроют движение от станции «Саларьево» до «Коммунарки». Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.
24 июля в 23:00 закроют станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Они откроются для пассажиров в 05:30 в понедельник, 27 июля. Будут проводиться работы на путях.
Для проезда до «Коммунарки» запустят бесплатные автобуы маршрута КМ. Они будут ходить от «Саларьево», а также на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.