Четыре станции московского метро закроют до 4 августа

Вестибюли закроют 31 июля, в 23:00. Вновь откроют их в 05:30 во вторник, 4 августа.

Для пассажиров будут закрыты станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии.

«Закрытие необходимо для устройства бесстыкового пути», — говорится в сообщении.

Москвичи и гости столицы смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ. Компенсационные автобусы курсируют до 02:00.

С 14 июля по 19 августа данный участок Сокольнической линии работает в особом режиме. Это связано с проведением работ по устройству современного бесстыкового пути.

Ранее сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» и полицейские начали проводить в московском метро масочные рейды. На нарушителей составляются протоколы. На «Савеловской» и «Электрозаводской» пассажиров без средств индивидуальной защиты просто не пускали в подземку.