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    31 июля 2020, 15:57

    Четыре станции московского метро закроют до 4 августа

    Алена Макаренко

    Четыре станции Сокольнической линии московского метрополитена закроют с вечера 31 июля до 4 августа. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.
    Четыре станции московского метро закроют до 4 августа

    Вестибюли закроют 31 июля, в 23:00. Вновь откроют их в 05:30 во вторник, 4 августа.

    Для пассажиров будут закрыты станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии.

    «Закрытие необходимо для устройства бесстыкового пути», — говорится в сообщении.

    Москвичи и гости столицы смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ. Компенсационные автобусы курсируют до 02:00.

    С 14 июля по 19 августа данный участок Сокольнической линии работает в особом режиме. Это связано с проведением работ по устройству современного бесстыкового пути.

    Ранее сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» и полицейские начали проводить в московском метро масочные рейды. На нарушителей составляются протоколы. На «Савеловской» и «Электрозаводской» пассажиров без средств индивидуальной защиты просто не пускали в подземку.

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