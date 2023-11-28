28 ноября 2023, 16:18
Четыре новых «Ласточки» появятся на железных дорогах Свердловской области
Сразу четыре современных электрички «Ласточка» выйдут на железные дороги Свердловской области. Договор предусматривает поставку 12 составов до конца года. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу завода «Уральские локомотивы».
Каждый электропоезд состоит из пяти вагонов и предусматривает 401 посадочное место. «Ласточки» оснащены оборудованием для инвалидов, USB-разъемами и пеленальными столиками. Состав способен развивать скорость до 160 километров в час.
Свердловская область
Поезда
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