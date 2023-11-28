Транспорт 28 ноября 2023, 16:18 Четыре новых «Ласточки» появятся на железных дорогах Свердловской области

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Сразу четыре современных электрички «Ласточка» выйдут на железные дороги Свердловской области. Договор предусматривает поставку 12 составов до конца года. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу завода «Уральские локомотивы».

Каждый электропоезд состоит из пяти вагонов и предусматривает 401 посадочное место. «Ласточки» оснащены оборудованием для инвалидов, USB-разъемами и пеленальными столиками. Состав способен развивать скорость до 160 километров в час.