Четыре машины столкнулись на МКАД. Фото

Утром во вторник на МКАД столкнулись четыре автомобиля. Дорожное движение было временно затруднено. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Столкновение произошло в районе 67-го километра внутренней стороны МКАД. Причина ДТП пока неизвестна. Информация о пострадавших не поступала. По последним данным, сейчас движение восстановлено.

Два дня назад в Башкирии машина вылетела в кювет. В результате три человека погибли от полученных травм. За рулем одной иномарки сидел 21-летний молодой человек, который не справился с управлением. Автомобиль занесло, она вылетела за пределы проезжей части, отправилась в кювет и перевернулась. Всего в тот день в регионе произошло 10 аварий.