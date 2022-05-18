Четыре десятка новых заправок для электрокаров возведут в Нижнем Новгороде

Примерно 40 новых станций для электрокаров построят в Нижнем Новгороде. Такой информацией поделился мэр города Юрий Шалабаев. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Пользователи могут самостоятельно управлять зарядкой своей машины с помощью мобильного приложения с телефона. Оплатить зарядку можно, привязав свою банковскую карту к приложению. То есть интерфейс максимально простой и доступный», — написал политик в своих соцсетях.

Сейчас на территории города работают 18 электрозаправок. На днях появилась новая в Советском районе на Ошарской улице. При этом всего в регионе есть примерно 150 электромобилей.