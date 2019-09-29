Четыре десятка авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна Митог

Тайфуну присвоили номер 18. Он повлиял на отмену 38 рейсов. В ближайшем будущем эта цифр вырастет: чем быстрее тайфун будет приближаться к архипелагу, тем меньше самолетов отправятся в небо.

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Тапа» Подробнее

Митог может обрушиться на острова префектуры Окинава и западное побережье Японии 30 сентября и 1 октября. После чего циклон двинется к Корейскому полуострову. Потом он может направиться восточнее и обрушиться на основной остров Японии — Хонсю.

Сейчас тайфун находится к юго-западу от Окинавы. Давление в центре тайфуна — 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 35 метров в секунду, а при порывах — до 50.

Чуть более недели назад к японской префектуре Окинава приблизился тайфун «Тапа», который сформировался в Тихом океане. Из-за него перестали ходить автобусы, монорельс, опустели дороги.