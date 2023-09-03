03 сентября 2023, 09:21
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в районе Лосиного острова
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД, затруднив движение на пять часов
Более пяти часов потребовалось, чтобы восстановить движение на МКАД после столкновения четырех автомобилей. Об этом сообщил столичный дептранс.
Авария произошла вечером, 2 сентября, на 99-м километре МКАД, в районе национального парка «Лосиный остров». Движение по этому участку сильно затруднилось — на нескольких полосах застряли два грузовика, а также автоцистерна.
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Дептранс объявил о восстановлении автомобильного трафика только через пять часов. О возможных пострадавших и причинах аварии в ведомстве не рассказали.
Ранее в районе Хорошево-Мневники при столкновении двух машин погиб водитель одного из автомобилей.
ДТП
Москва 2023
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