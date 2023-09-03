Транспорт 03 сентября 2023, 09:21 Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в районе Лосиного острова Несколько автомобилей столкнулись на МКАД, затруднив движение на пять часов Unsplash

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Более пяти часов потребовалось, чтобы восстановить движение на МКАД после столкновения четырех автомобилей. Об этом сообщил столичный дептранс.

Авария произошла вечером, 2 сентября, на 99-м километре МКАД, в районе национального парка «Лосиный остров». Движение по этому участку сильно затруднилось — на нескольких полосах застряли два грузовика, а также автоцистерна.

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Дептранс объявил о восстановлении автомобильного трафика только через пять часов. О возможных пострадавших и причинах аварии в ведомстве не рассказали.

Ранее в районе Хорошево-Мневники при столкновении двух машин погиб водитель одного из автомобилей.