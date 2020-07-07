Chery отказалась от выпуска двух кроссоверов в РФ

По данным информагентства, речь идет о кроссоверах Tiggo 3 и Tiggo 5. Представители компании пояснили, что эта мера позволит сосредоточиться на продаже новых моделей Tiggo 7 Pro и Tiggo 2 Pro. Отмечается, что старые кроссоверы будут продаваться со скидкой до конца июля.

Ранее были показаны кадры испытаний автомобиля премиум-класса Aurus на столкновение (краш-тест). Автомобили этой марки используются в кортеже президента России Владимира Путина. Процедуру показали в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Такой тест является обязательной процедурой перед началом показа автомобиля на автосалонах. На видео показано, как в центре испытаний ФГУП НАМИ машину проверяют на прочность.