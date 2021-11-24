УАЗу предрекли закрытие через пять лет

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) через четыре-пять лет ждет закрытие. Причиной станет нежелание руководства и владельцев продолжать инвестирование.

Ранее гендиректор УАЗа Адиль Ширинов заявил, что вкладывать деньги в модернизацию завода и новый модельный ряд больше не будут.

«УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт — какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать», — сказал он во время конференции с читателями «Бизнес-Online».

При этом он добавил, что у завода есть свой сегмент внедорожников, которым он и будет продолжать заниматься. Эти машины имеют не так много альтернатив, но перспективы самого бренда не выглядят обнадеживающими. Об этом «Газете.ru» сказал аналитик «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

«Рано или поздно спрос даже на эти нишевые продукты УАЗа исчезнет. Я думаю, на горизонте пяти лет он точно еще будет, далее — проблематично», — предположил эксперт.

Похожую точку зрения высказал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, если завод не займется модернизацией, то его неизбежно ждет закрытие. Прекращение работы может произойти через три или четыре года.