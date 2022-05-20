Через год Tesla не нужны будут водители

Некоторые модели автомобили марки Tesla оснащены системой улучшенного круиз-контроля, которая снижает нагрузку на водителя. Основатель концерна Илон Маск заявил, что скоро управление машинами и вовсе не понадобится. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти».

По их данным, Маск собирается заявить о создании полностью самоуправляемого автомобиля через год. Машины будут выпускать под маркой Tesla. Название модели пока неизвестно.

Кроме Tesla, Маску принадлежит соцсеть Twitter. 25 апреля предприниматель приобрел компанию за 44 миллиарда долларов. Он заплатил за 54,2 доллара за акцию. Об этом сообщили представители соцсети Twitter.

«Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», — сказали они.