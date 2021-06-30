Через аэропорт «Пулково» в Петербурге с начала года прошли более 7 миллионов пассажиров

С начала 2021 года петербуржский аэропорт «Пулково» обслужил 7,2 миллиона пассажиров. Это значительно больше, чем в прошлом году, сообщил Piter.TV.

За аналогичный период прошлого года через аэропорт прошли на 76% меньше пассажиров. Это связано с ковидными ограничениями, которые были более жесткими в 2020 году.

К 2025 году в «Пулково» появится новый терминал, который увеличит пропускную способность аэропорта до 40 миллионов пассажиров в год.