Чем опасен каршеринг в крупных городах?

Одна из основных проблем каршеринга — безответственное поведение водителей. Чужую машину не так жалко, поэтому случается большое количество ДТП из-за превышения скорости.

Кроме того, машины в прокат часто берут водители с минимальным опытом вождения — в сервисах это особо не отслеживается.

Также злоумышленники часто используют чужие данные для создания аккаунта в сервисах каршеринга. Был случай, когда молодому человеку каршеринговая компания выставила счет в несколько сотен тысяч рублей за ДТП, в которое тот не попадал. Более того, ни разу не брал машины в прокат, в принципе. Его фото и паспортные данные использовали другие люди для регистрации в сервисе.

Автоюрист Виктор Боровчуков рассказал, что компании не спешат решать эти проблемы, просто потому что это дорого.

«Каршеринг — это коммерческая структура. Им важно, чтобы машины как можно больше ездили и как можно больше приносили денег. Кто именно за это платит — неважно», — пояснил он.