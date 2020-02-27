    27 февраля 2020, 13:22

    Чем опасен каршеринг в крупных городах?

    Дарья Морозова

    Каршеринг стал настоящей проблемой на дорогах, особенно для ГИБДД. Именно с прокатными автомобилями случается наибольшее количество ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил Life.ru.

    Одна из основных проблем каршеринга — безответственное поведение водителей. Чужую машину не так жалко, поэтому случается большое количество ДТП из-за превышения скорости.

    Кроме того, машины в прокат часто берут водители с минимальным опытом вождения — в сервисах это особо не отслеживается.

    Также злоумышленники часто используют чужие данные для создания аккаунта в сервисах каршеринга. Был случай, когда молодому человеку каршеринговая компания выставила счет в несколько сотен тысяч рублей за ДТП, в которое тот не попадал. Более того, ни разу не брал машины в прокат, в принципе. Его фото и паспортные данные использовали другие люди для регистрации в сервисе.

    Автоюрист Виктор Боровчуков рассказал, что компании не спешат решать эти проблемы, просто потому что это дорого.

    «Каршеринг — это коммерческая структура. Им важно, чтобы машины как можно больше ездили и как можно больше приносили денег. Кто именно за это платит — неважно», — пояснил он.