Человек упал на пути «зеленой» ветки метро в Москве
Пассажир упал на пути на участке «Речной вокзал» — «Белорусская» Замоскворецкой линии метро в Москве. Об этом столичный Дептранс сообщил в Telegram-канале.
ЧП случилось на станции «Сокол». Движение поездов временно приостанавливали, но оно уже восстановлено.
«Прилагаем все усилия для скорейшего восстановления графика», — говорится в сообщении.
Машинисту пришлось применить экстренное торможение. Пока нет информации о состоянии пострадавшего.
С 12 по 22 декабря несколько станций Большой кольцевой линии (БКЛ) и Солнцевской линии московского метрополитена закрыты для ввода нового участка. А с 12 по 14 декабря нет движения на участке «Нижегородская» — «Лефортово» Некрасовской линии.