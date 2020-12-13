Человек упал на пути «зеленой» ветки метро в Москве

ЧП случилось на станции «Сокол». Движение поездов временно приостанавливали, но оно уже восстановлено.

«Прилагаем все усилия для скорейшего восстановления графика», — говорится в сообщении.

Машинисту пришлось применить экстренное торможение. Пока нет информации о состоянии пострадавшего.

С 12 по 22 декабря несколько станций Большой кольцевой линии (БКЛ) и Солнцевской линии московского метрополитена закрыты для ввода нового участка. А с 12 по 14 декабря нет движения на участке «Нижегородская» — «Лефортово» Некрасовской линии.