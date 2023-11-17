Эксклюзив 17 ноября 2023, 22:17 Подросток упал на пути на станции метро «Театральная» в Москве Фото: Mosmetro.ru

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На станции московского метрополитена «Театральная» упала на рельсы 15-летняя девочка. Об этом сообщил источник «360».

Как рассказали в Telegram-канале дептранса столицы, на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличили интервалы движения поездов из-за происшествия. Информации о пострадавших пока нет.

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По данным источника «360», машинист вытащил девочку из-под состава. Она в тяжелом состоянии, ее госпитализировали в детскую нейрохирургию с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами.

Похожий случай произошел 13 ноября. Пассажир на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро упал на рельсы. В связи с этим тоже увеличили интервалы движения составов. Также подобное происшествие случилось 10 ноября, на Замоскворецкой линии. Когда пассажира подняли на платформу, то движение поездов быстро восстановили.

Ранее в Москве эскалатор «зажевал» ногу посетителя в торговом центре. Как сообщил источник «360», происшествие случилось на Новом Арбате.