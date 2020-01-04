Челябинец превратил «Жигули» в Cybertruck Илона Маска. И теперь покорит Дубай

Челябинец Александр Родионов превратил обычные «Жигули» в аналог тесловского Cybertruck. Это потребовало несколько дней и 11 тысяч рублей. Раньше эта машина была обклеена пятитысячными купюрами и называлась «Лямовоз». Теперь умелец собрался на этой машине в Дубаи.

Как рассказал «360» мастер, на то, чтобы превратить «Жигули» в супермодный Cybertruck ему понадобилось всего 11 тысяч рублей. На эти деньги пришлось купить деревянные брусья, гипсокартон, листы ПВХ, пленку. На все работы понадобилось восемь дней.

Эта версия российского Cybertruck, конечно же, только внешне похожа на разработку Tesla. Но и внешнего сходства хватает, чтобы умельцу бибикали вслед и показывали большой палец. Машина нравится всем.

Внутри Cybertruck по-русски остался теми же «Жигулями». Впрочем, машина едет своим ходом, более того, мастер похвастал, что собрался проделать на ней далекий путь в другую страну.

Челябинец собрался на этой машине в Дубай. Он даже продумал фишку путешествия. Если предшественника этого Cybertruck, тот самый «жигуленок», он обклеил пятитысячными купюрами, то для международного путешествия придется обклеить Cybertruck стодолларовыми.

На обклейку «Жигулей» понадобилось тысяча купюр «Банка приколов» на сумму в пять «миллионов рублей» — потому и «лямовоз». Сколько понадобится на Cybertruck стодолларовых — неизвестно.