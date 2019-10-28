Свадебные кортежи в Чечне предложили сократить

Кроме сокращения количества автомобилей ведомство предложило обязать граждан при проведении свадебных торжеств сообщать в районные отделы ГИБДД о маршруте движения кортежей. При этом сделать это надо за четыре дня до торжества.

Пока неизвестно, какое количество автомобилей может быть допустимо в кортеже. Но обычно на свадьбах в Чеченской Республике количество машин может доходить до нескольких десятков.

В ведомстве отметили, что по статистике, аварий, в которых участвую свадебные автомобили немного. Но они все же есть. Так, 21 октября в в Курчалойском районе республики погибли женщина и полугодовалый ребенок, а семь человек получили травмы в аварии.

ДТП произошло, когда одна из машин свадебного кортежа выехала на встречную полосу. Власти потребовали принять меры, чтобы таких трагедий больше не было.

Обычно длинная вереница автомобилей свадебных кортежей является причиной аварий на дорогах и ограничения движений.