Часы обратного отсчета до Нового года установили на девяти станциях московского метро

По данным информагентства, часы, отсчитывающие время до начала Нового года, установлены на следующих станциях: «Парк культуры», «Октябрьская», «Киевская», «Краснопресненская», «Белорусская», «Новослободская», «Курская», «Проспект Мира» и «Комсомольская».

«В ближайшее время их планируется установить еще на 21 станции», — цитируют представителя метрополитена «Известия».