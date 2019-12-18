Часы обратного отсчета до Нового года установили на девяти станциях московского метро
На девяти станциях кольцевой линии столичной подземки установили часы обратного отсчета до Нового года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.
По данным информагентства, часы, отсчитывающие время до начала Нового года, установлены на следующих станциях: «Парк культуры», «Октябрьская», «Киевская», «Краснопресненская», «Белорусская», «Новослободская», «Курская», «Проспект Мира» и «Комсомольская».
«В ближайшее время их планируется установить еще на 21 станции», — цитируют представителя метрополитена «Известия».