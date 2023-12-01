Транспорт 01 декабря 2023, 17:50 Часть выходов на «Домодедовской» в Москве поочередно закроют на ремонт РИА «Новости»

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Выходы станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии метро будут поочередно закрывать в период до 1 марта. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.

Выходы и подуличные переходы перекроют из-за ремонта на станции. Работы продлятся с конца 30 ноября 2023 года до 1 марта 2024 года.

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В указанный период выходы № 2-3 закроют полностью, а выход № 1 и подуличный переход южного вестибюля станции «Домодедовская» станут доступны лишь частично. Кроме того, полностью перекроют выходы № 8-9, а частично недоступны будут выход № 7 и переход северного вестибюля.

Москвичей призвали заранее выбирать удобные маршруты.

Ранее стало известно, что в столице изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1. С 30 ноября по 8 декабря поезда будут курсировать по-другому из-за работ на участке между Бескудниково и Лобней.