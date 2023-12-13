Транспорт 13 декабря 2023, 15:13 Часть улиц в центре Москвы перекроют из-за пресс-конференции Путина Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за прямой линии Путина 14 декабря РИА «Новости»

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В связи с выступлением президента России Владимира Путина некоторые улицы в центре Москвы перекроют 14 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Ограничения коснутся следующих участков:

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Улица Ильинка от Новой площади до Красной площади.

Улица Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

Проезд между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади.

Парковка на улицах Ильинка и Варварка также будет временно недоступна.

Метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД) будут работать в штатном режиме и станут альтернативой для передвижения по городу.

Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию. Прием вопросов россиян стартовал 1 декабря. Всего ожидается более миллиона обращений от граждан.