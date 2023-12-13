13 декабря 2023, 15:13
Часть улиц в центре Москвы перекроют из-за пресс-конференции Путина
Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за прямой линии Путина 14 декабря
В связи с выступлением президента России Владимира Путина некоторые улицы в центре Москвы перекроют 14 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
Ограничения коснутся следующих участков:
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- Улица Ильинка от Новой площади до Красной площади.
- Улица Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.
- Проезд между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади.
Парковка на улицах Ильинка и Варварка также будет временно недоступна.
Метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД) будут работать в штатном режиме и станут альтернативой для передвижения по городу.
Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию. Прием вопросов россиян стартовал 1 декабря. Всего ожидается более миллиона обращений от граждан.
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