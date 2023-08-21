Транспорт 21 августа 2023, 10:03 Часть самолетов «Аэрофлота» ушла на запасные аэродромы из-за ограничений в Шереметьево «Аэфролот»: часть самолетов отправили на запасные аэродромы вместо Шереметьево Unsplash

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Некоторые рейсы компании «Аэрофлот» перенаправили на запасные аэропорты из-за того, что утром Шереметьево на некоторое время вводил ограничения. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе авиакомпании.

Представитель международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин уточнил в комментарии агентству, что авиагавань приняла с 07:00 до 08:00 21 августа четыре рейса из Орска, Челябинска и Екатеринбурга из-за временных ограничений, введенных в Шереметьево.

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Ранее стало известно, что летевший из Екатеринбурга в Москву самолет «Аэрофлота» сел в Казани. Лайнер должен был приземлиться в Шереметьево. Московские аэропорты утром в понедельник вводили временные ограничения.

«В связи с этим 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса перенаправили на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — заявили в Росавиации.

Представители Домодедово, Внуково позже сообщили, что авиагавани работают в обычном режиме. Такая же ситуация с Шереметьево и Жуковским, уточнили в Росавиации.