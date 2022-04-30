Часть «салатовой» ветки московского метро закроют до 9 мая

В Москве до 9 мая ограничат движение поездов на участке «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Схемы движения городского транспорта на этот период изменят.

Поезда между «Дубровкой» и «Волжской» с 30 апреля временно перестанут ходить из-за начала строительства пересадки с «Печатников» на одноименную станцию Большой кольцевой линии, сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Источник фото: Дептранс Москвы

В районе изменят схемы движения городского транспорта и запустят порядка 200 автобусов КС. Справиться с пассажиропотоком им будет нелегко, поэтому ведомство рекомендовала пассажирам пользоваться другими линиями метро.

Вдоль участка пустят три бесплатных автобусных маршрута. КМ1 будет ходить от метро «Волжской» до «Текстильщиков». КМ2 — от «Волжской» через МЦД Люблино, метро «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки». В будни от «Печатников» через «Кожуховскую» до «Дубровки» можно будет добраться на КМ3.