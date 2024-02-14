Транспорт 14 февраля 2024, 14:57 Часть межрегиональных автобусных рейсов в Москве переведут на автовокзал «Красногвардейский» Автостанции «Орехово» и «Варшавская» в Москве закроют с 26 февраля РИА «Новости»

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С 26 февраля в Москве перестанут работать автостанции «Орехово» и «Варшавская». Межрегиональные автобусы, следующие в южном и юго-восточном направлениях, переведут на автовокзал «Красногвардейский». Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Востребованность современного автовокзала „Красногвардейский“ растет, пассажиры уже активно используют его для поездок в южные регионы. Новый автовокзал постепенно становится главным межрегиональным транспортным узлом на юге Москвы», — поделился он.

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Автовокзал «Красногвардейский» открыли в конце декабря 2023 года. Он стал пятым современным автовокзалом в Москве и способен обслуживать до четырех тысяч пассажиров в сутки. Отсюда выезжают автобусы в 30 городов, среди которых Тула, Орел, Липецк, Тамбов, Белгород и другие.

В здании автовокзала оборудовали зал ожидания, комнату матери и ребенка, камеру хранения багажа, а также здесь появились кафе, вендинговые автоматы и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, для пассажиров обустроили восемь полулежачих мест и встроили в сиденья разъемы для зарядки мобильных устройств.

Ранее на общественном транспорте в Москве обновили боковые экраны. Теперь они показывают текущую остановку, четыре следующие станции и пересадку на другие виды транспорта.