Часть машин в России освободят от техосмотра

Согласно документу, от техосмотра освободили городской наземный электротранспорт, трактора, самоходные дорожно-строительные и некоторые другие машины.

С 1 марта 2021 года в России будут аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей. Это нововведение коснется документов на те машины, которые на самом деле не проходили техосмотр.

В Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО) будут ставить соответствующую отметку, выдавших документы без самого техосмотра операторов привлекут к ответственности.

МВД России введет в эксплуатацию Единую автоматизированную систему технического осмотра автомобилей в начале весны. Диагностические карты будут оформлять в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием машины до и после ТО. На ней будет электронная подпись технического эксперта, который провел осмотр. Водители смогут получить диагностическую карту в бумажном виде.