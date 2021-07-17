Часть «красной» ветки московского метро закрыли до 8 августа

Движение поездов между станциями «Спортивная» и «Тропарево» в метро Москвы приостановили до 8 августа. Столичный департамент транспорта объяснил в Telegram-канале меру строительством Большой кольцевой линии.

Юго-западный участок БКЛ планируется открыть в сентябре. В центре зала «Проспекта Вернадского» появится пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Сейчас на месте будущего перехода кабели, которые нужно отключить и переложить. Из-за этого временно отключат и контактный рельс, по которому ходят поезда. Движение на участке остановится.

Москвичи смогут доехать от «Спортивной» и «Тропарево» на бесплатных автобусах. Они будут ездить с 5:30 до 02:00. Всего на линии будут курсировать 180 автобусов, интервал между ними составит меньше минуты. На время закрытия метро другие автобусы тоже будут ходить чаще. Поэтому проблем с тем, чтобы добраться до места, возникнуть не должно.

В Петербурге 10 июня открылась новая станция метро «Зенит». Она расположена неподалеку от «Газпром Арены». Это облегчило путь на стадион болельщикам, которые прибыли в город на футбольные матчи Евро-2020.