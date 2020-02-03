Чартерные рейсы из Китая в Россию прекратят с 14 февраля

Она пояснила, что регулярные рейсы между городами России и Китая продолжат действовать.

«Но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в Россию, мы бы хотели остановить 14 числа», — заявила она.

По словам Голиковой, с 3 по 5 февраля россиян возвращают из Китая самолетами Воздушно-космических сил. Всего эвакуировать собираются 133 человек.

«Обращались к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение по возвращению в Россию», — отметила вице-премьер.

В понедельник, 3 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал план по борьбе с коронавирусом. В документе говорится, что заболевших иностранцев вышлют из России. Под это ограничение не попадут граждане государств Евразийского экономического союза, а также члены официальных делегаций и граждане с видом на жительство в России. Все прилетающие в Россию самолеты из Китая станут отправлять в Шереметьево.

Пока в России зафиксировали два случая заражения опасным вирусом: в Тюмени и Забайкальском крае. В Чите в инфекционное отделение отправили гражданина Китая вместе с его семьей. После того как мужчина пожаловался, что его изолировали без объяснения причин, его навестил глава регионального Минздрава Валерий Кожевников. После встречи он заявил, что состояние пациента удовлетворительное, но выписать его пока еще не могут, так как у него продолжается кашель.