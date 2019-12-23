Changan привезет в Россию замену Volkswagen Tiguan

Продажи нового седана Alsvin стартуют уже в начале 2020 года.



Кроме того, на минувшей неделе компания презентовала в России кроссовер Changan CS55, который оценили как конкурента Volkswagen Tiguan. Эта модель появится на рынке в четырех комплектациях. Стоимость ее составит от 1 269 000 рублей.

CS55 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором с мощностью 143 лошадиные силы. Доступны будут варианты с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с автоматической трансмиссией. На торпеде автомобиля расположится большой тачскрин. Также появится «мультируль» с панелью кнопок. Кроме того, модель получила обновленную систему безопасности, которая включает три подушки на торпеде и сиденьях, а также датчик приближения.

Основной особенностью Changan CS55 назвали увеличенную до 4,5 метра длину автомобиля.

Отмечается, что CS55 станет четвертым кроссовером Changan на российском рынке после моделей CS35, CS35 Plus и CS75. Цены на них варьируются от 769,9 тысячи рублей до 1 149 тысяч.