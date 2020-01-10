Changan представит новый кроссовер на женевском автосалоне

Автомобиль с длиной 4515 мм и длиной колесной базы 2710 мм будет оснащен полностью светодиодной оптикой, выдвижными ручками передних дверей и раздвоенным спойлером на двери багажника. Доступный к заказу диаметр колес — от 17 до 19 дюймов.

Как сообщила газета «Известия», автомобиль оснащен передним приводом и бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 литра и 2 литра.

Остальные особенности новинки осветят уже в Женеве.

В декабре «360» писал, что компания анонсировала появление на российском рынке кроссовера CS55.