Changan представит новый кроссовер на женевском автосалоне
Компания Changan представит на автосалоне в Женеве в марте 2020 года новый кроссовер Uni-T. Об этом сообщил сайт «Авторевю».
Автомобиль с длиной 4515 мм и длиной колесной базы 2710 мм будет оснащен полностью светодиодной оптикой, выдвижными ручками передних дверей и раздвоенным спойлером на двери багажника. Доступный к заказу диаметр колес — от 17 до 19 дюймов.
Как сообщила газета «Известия», автомобиль оснащен передним приводом и бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 литра и 2 литра.
Остальные особенности новинки осветят уже в Женеве.
В декабре «360» писал, что компания анонсировала появление на российском рынке кроссовера CS55.