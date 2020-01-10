    10 января 2020, 20:06

    Changan представит новый кроссовер на женевском автосалоне

    Ирина Нагайникова

    Компания Changan представит на автосалоне в Женеве в марте 2020 года новый кроссовер Uni-T. Об этом сообщил сайт «Авторевю».

    Автомобиль с длиной 4515 мм и длиной колесной базы 2710 мм будет оснащен полностью светодиодной оптикой, выдвижными ручками передних дверей и раздвоенным спойлером на двери багажника. Доступный к заказу диаметр колес — от 17 до 19 дюймов.

    Как сообщила газета «Известия», автомобиль оснащен передним приводом и бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 литра и 2 литра.

    Остальные особенности новинки осветят уже в Женеве.

    В декабре «360» писал, что компания анонсировала появление на российском рынке кроссовера CS55.