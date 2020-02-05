    05 февраля 2020, 14:12

    Cadillac показал новый внедорожник Escalade

    Артур Блянихов

    Американский автомобилестроитель Cadillac презентовал новый внедорожник Escalade, передают «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, модель оснащена бензиновым движком мощностью 426 «лошадок» и трехлитровым турбомотором с 281-сильной отдачей. Новинка получила 22-дюймовые колесные диски, массивную радиаторную решетку, автопилот Super Cruise, 38-дюймовый сенсорный дисплей и систему ночного видения. Стоимость машины станет известна ближе к началу продаж, которые стартуют уже этим летом.