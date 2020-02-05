Cadillac показал новый внедорожник Escalade

По данным издания, модель оснащена бензиновым движком мощностью 426 «лошадок» и трехлитровым турбомотором с 281-сильной отдачей. Новинка получила 22-дюймовые колесные диски, массивную радиаторную решетку, автопилот Super Cruise, 38-дюймовый сенсорный дисплей и систему ночного видения. Стоимость машины станет известна ближе к началу продаж, которые стартуют уже этим летом.