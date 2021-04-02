Бывший работник шиномонтажа рассказал, как в автосервисе наживаются на клиентах

Бывший сотрудник шиномонтажа рассказал, на что идут сотрудники автосервиса, чтобы обмануть владельцев автомобилей. Наиболее мелким обманом является чистка колесных ступиц, за которую просят 500 рублей, рассказали РИА «Новости».

Однако данная процедура должна выполняться без дополнительной оплаты. Еще один возможный сценарий, когда предлагают заменить ржавые болты, однако их на самом деле оставляют на месте. Также бывший работник шиномонтажной сообщил о накачке колес азотом вместо воздуха и «выпрямлении» дисков, добавила НСН.

Эксперты посоветовали обращаться в крупные или проверенные мастерские, чтобы не допустить обмана. В таком случае услуги могут стоить дороже по внутреннему прайсу, однако такие фирмы дорожат своей репутацией, поэтому с ними будет проще взаимодействовать.

Ранее сообщалось, что правительство решило продлить срок действия диагностических карт, чтобы как следует проработать новую систему техосмотра, которая должна сразу заработать без сбоя. Изначально нововведение планировали на 1 марта, но свои коррективы внесла пандемия коронавируса.