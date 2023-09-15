Транспорт 15 сентября 2023, 15:47 Бывший глава ассоциации автодилеров Моженков спрогнозировал снижение цен на машины к концу года

Читать 360tv в

Бывший президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил, что к концу этого года возможно снижение цен на автомобили на российском рынке.

По словам эксперта, к Новому году автодилеры обычно устраивают распродажи. Однако каждый из них будет решать ценовую политику самостоятельно.

Реклама

«Мне кажется, что по некоторым брендам, где будет хорошее предложение, цены могут немного пойти вниз… Это зависит от политики каждого дилера или автомобильной группы», — добавил Моженков.