Для трасс с ограничением скорости в 130 километров в час хотят до конца 2019 года утвердить новый ГОСТ. Автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто объяснил «360», что это изменит.

Моржаретто напомнил, что в Правилах дорожного движения предельно допустимая скорость передвижения на машине по городу составляет 60 километров в час, по трассе — 90, а по автомагистрали — 110.

Названы сроки утверждения скоростного режима на трассах до 130 км/ч Подробнее

«На некоторых магистралях у нас — на скоростных платных — уже установлен скоростной режим 130 километров в час, но отдельным постановлением правительства. В принципе, речь идет о том, чтобы сейчас внести в ГОСТ и потом в Правила дорожного движения разрешение: если трасса соответствует первой технической категории, то устанавливается режим до 130 километров в час. Вот и все. Никаких изменений нет», — подчеркнул специалист.

По словам Моржаретто, на дорогах с уже разрешенной скоростью в 130 километров в час аварий, как показывает статистика, происходит меньше.

«Технически они дают возможность ехать быстро, но безопасно», — сказал партнер аналитического агентства.

Эксперт заметил, что первая техническая категория дороги должна соответствовать многим требованиям. На ней в том числе обязательно наличие разделительного барьера посередине, ограждений справа и слева, отсутствие пешеходных переходов и возможности для людей выскочить на трассу.

Отвечая на вопрос, не будут ли предельной скоростью на таких трассах пресловутые «плюс 20 километров», Игорь Моржаретто напомнил, что на самом деле это является нарушением существующих ПДД. Просто для него отсутствует наказание.

«Даже сейчас, если человек едет со скоростью, превышающей позволенную, на 12, допустим, километров в час, и совершает ДТП, он будет признан однозначно виноватым, потому что нарушил ПДД», — сказал специалист.

В течение следующего года, заключил он, ненаказуемый порог, скорее всего, снизят до 10 километров в час.